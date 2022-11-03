Мужчину, напугавшего белгородцев муляжом гранаты, доставили в полицию

Вечером 2 ноября в районе универмага «Белгород» перекрыли движение. Около 21 часа 06 минут в полицию поступило сообщение, что на остановке находится мужчина с «гранатой». Территорию оперативно оцепили. Взрывотехники изъяли у подозрительного гражданина подозрительный предмет. Предварительно, это муляж, как утверждают некоторые паблики, зажигалка в виде гранаты. Движение уже восстановили.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что находившегося на остановке гражданина 1990 года рождения доставили для разбирательства в полицию. У него на лицо признаки опьянения. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.