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НовостиОбщество2 ноября 2022 21:07

Мужчину, напугавшего белгородцев муляжом гранаты, доставили в полицию

По предварительной информации, он пьян
Анастасия Лемешко

Вечером 2 ноября в районе универмага «Белгород» перекрыли движение. Около 21 часа 06 минут в полицию поступило сообщение, что на остановке находится мужчина с «гранатой». Территорию оперативно оцепили. Взрывотехники изъяли у подозрительного гражданина подозрительный предмет. Предварительно, это муляж, как утверждают некоторые паблики, зажигалка в виде гранаты. Движение уже восстановили.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что находившегося на остановке гражданина 1990 года рождения доставили для разбирательства в полицию. У него на лицо признаки опьянения. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.