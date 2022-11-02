В центре Белгорода на время перекрыли движение из-за мужчины с «гранатой»

Вечером 2 ноября в соцсетях появилась информация о перекрытии движения и оцеплении в центре Белгорода. Как сообщил исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов, был замечен подозрительный мужчина с «гранатой».

- Около 21-50 сегодня в районе универмага «Белгород» было перекрыто движение на улице Попова. Здесь был замечен подозрительный мужчина, который держал в руках предмет, похожий на гранату. На текущий момент известно, что это муляж. Следственные действия еще ведутся, но уже ясно, что угрозы нет. Движение возобновлено, - написал Демидов в своем телеграм-канале.