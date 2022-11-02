В Белгородской области под обстрел попал хутор Масычево

Губернатор Белгородской области посетил Грайворонский горокруг, где второй день подряд обстреливают села. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В среду, 2 ноября, под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского городского округа. К счастью, никто не пострадал. Посечены фасады двух частных домовладений, но большая часть осколков упала в огороды.

О происшествии рассказал губернатор Белгородской области. Он как раз посетил обстрелянное 1 ноября село Козинка, которое расположено в том же муниципалитете. По словам главы региона, поврежденные хозяйственные постройки постараются починить в кратчайшие сроки.

Во время обстрелов, к счастью, никто не пострадал. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

- Ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и поврежденных автомобилей, - заверил Вячеслав Гладков.

По его словам, на данный момент в городском округе уже восстановлено 220 частных домовладений из 235 поврежденных за время обстрелов.