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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:44

В Белгородской области 3 ноября ожидаются небольшие осадки

Днем будет до 9 градусов тепла
Анастасия Лемешко
По прогнозам синоптиков, будет облачно, с прояснениями

По прогнозам синоптиков, будет облачно, с прояснениями

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В четверг, 3 ноября, в Белгородской области ожидается сырая погода. По прогнозам синоптиков, будет облачно, с прояснениями. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем поморосит дождик.

Ночью ожидается от -1 градуса до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Если прогноз погоды выглядит не слишком оптимистично, то, что не может не радовать, так это длинные выходные. Четверг на этой неделе станет последним рабочим днем.