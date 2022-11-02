Белгородские депутаты примут отставку мэра 7 ноября

Антон Иванов проработал на посту мэра Белгорода меньше года.

Белгородский городской совет депутатов проведет внеочередную сессию 7 ноября. Темой заседания станет заявление об отставке Антона Иванова. Об этом сообщили в горсовете.

На сессии рассмотрят вопросы, связанные с отставкой и назначением конкурса на замещение должности главы городской администрации. Также депутаты утвердят половину состава конкурсной комиссии, которая рассмотрит документы кандидатов.

Сессия горсовета будет проводиться 7 ноября в прямом эфире в 15:00.

Напомним, 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что мэр Антон Иванов сложил полномочия.