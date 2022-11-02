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НовостиОбщество2 ноября 2022 14:11

Белгородские депутаты примут отставку мэра 7 ноября

Горсовет проведет внеочередную сессию по заявлению Антона Иванова
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Антон Иванов проработал на посту мэра Белгорода меньше года.

Антон Иванов проработал на посту мэра Белгорода меньше года.

Белгородский городской совет депутатов проведет внеочередную сессию 7 ноября. Темой заседания станет заявление об отставке Антона Иванова. Об этом сообщили в горсовете.

На сессии рассмотрят вопросы, связанные с отставкой и назначением конкурса на замещение должности главы городской администрации. Также депутаты утвердят половину состава конкурсной комиссии, которая рассмотрит документы кандидатов.

Сессия горсовета будет проводиться 7 ноября в прямом эфире в 15:00.

Напомним, 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что мэр Антон Иванов сложил полномочия.