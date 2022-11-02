В Белгородской области еще 19 детей-сирот получили ключи от собственного жилья

Ключи от нового жилья новоселам вручил губернатор Вячеслав Гладков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков вручил ключи от новых домов 19 молодым людям в рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот. Благоустроенные жилиц=ща ребята получили в селе Беловском Белгородского района.

- Очень рад поздравить вас с большим и очень важным событием. Сегодня вы становитесь собственниками своего жилья. Я благодарен главе района и строителям, потому что есть с чем сравнить. Мы строим в этом году во всех муниципальных образованиях квартиры и жилые дома, но в Белгородском районе, с моей точки зрения, лучшее жилье. Микрорайон красивый и благоустроенный, есть и спортивная, и детская площадки. Я надеюсь, что вам жилье понравится, что вы создадите здесь свои семьи, что у вас будет много детей и что вы найдете свое место в жизни. Мы постараемся вам помочь и с трудоустройством, если будет такая необходимость, - поздравил новоселов губернатор Вячеслав Гладков.