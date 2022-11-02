В Белгородской области семье мальчика, у которого в руках сдетонировал дрон, выплатят 500 тысяч рублей

Глава региона опроверг информацию о том, что ребенок остался без внимания Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии жительница Белгородской области задала губернатору вопрос по поводу сбора денег на лечение мальчика, в руках которого сдетонировал дрон. Она также добавила, что, по слухам, власти отказались поддержать семью. Напомним, происшествие случилось 20 октября. Ребенок нашел на улице летательный аппарат, который впоследствии взорвался.

Глава региона опроверг информацию о том, что ребенок остался без внимания.

- Внимательно следим за здоровьем мальчика. Он сейчас находится в Москве. Ему сделано несколько операций. Конечно, никаких денег с родителей не взяли. Мама вместе с ним, - рассказал Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал, что родственники ребенка действительно между собой по-семейному собирали средства, чтобы финансово поддержать семью.

- Со своей стороны мы, как и всем раненым мирным жителям, выплачиваем из областного бюджета 500 тысяч рублей. Надеюсь, что в ближайшие день-два эти деньги уже поступят маме мальчика. Конечно, надеемся на его быстрейшее выздоровление. Будет какая-то необходимость, у нас есть ресурсы, которые позволят оказать любую помощь для того, чтобы он максимально быстро поправился, - добавил Вячеслав Гладков.