Белгородец лопатой разрубил щеку попавшему под горячую руку пенсионеру

Белгородец острием лопаты ударил пенсионера в лицо и теперь может сесть на десять лет. фото: со страницы УМВД в соцсети.

Инцидент произошел в одном из сел Красненского района. По предварительным данным, у 31-летнего мужчины случился конфликт с бывшим супругом матери, а также его приятелями. Крайним в итоге оказался один из друзей отчим. Молодой мужчина ударил 62-летнего оппонента острием лопаты по щеке.

- Пенсионер получил резаную рану, на месте которой образовался шрам, что повлекло обезображивание лица, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении 31-летнего мужчину возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.