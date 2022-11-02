Часть жителей белгородского села осталась без воды из-за обстрелов

Из-за обстрела в селе Красное нет воды. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратилась жительница села Красное Шебекинского городского округа, которое подвергалось обстрелам 13, 28 и 31 октября. Она сообщила, что с 29-го числа в населенном пункте нет воды. Женщина поинтересовалась, принимаются ли какие-то меры. Вячеслав Гладков отметил, что, по имеющейся у него информации, воды нет только на одной улице.

- Обстрел идет несколько дней, поэтому пока ничего сделать не можем. Как только оперативная обстановка улучшится, дам поручение, - пообещал губернатор.