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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:10

Часть жителей белгородского села осталась без воды из-за обстрелов

К восстановлению водоснабжения приступят, когда позволит оперативная обстановка
Анастасия Лемешко
Из-за обстрела в селе Красное нет воды.

Из-за обстрела в селе Красное нет воды.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратилась жительница села Красное Шебекинского городского округа, которое подвергалось обстрелам 13, 28 и 31 октября. Она сообщила, что с 29-го числа в населенном пункте нет воды. Женщина поинтересовалась, принимаются ли какие-то меры. Вячеслав Гладков отметил, что, по имеющейся у него информации, воды нет только на одной улице.

- Обстрел идет несколько дней, поэтому пока ничего сделать не можем. Как только оперативная обстановка улучшится, дам поручение, - пообещал губернатор.