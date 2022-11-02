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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 9:46

Попавшая под колеса в районе поселка Новосадовый под Белгородом женщина умерла

По предварительным данным, она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу
Анастасия Лемешко
Пострадавшая скончалась в больнице.

Пострадавшая скончалась в больнице.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во вторник, 1 ноября, на автодороге в районе поселка Новосадовый Белгородского района в половине третьего дня произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Митсубиси», двигаясь со стороны областного центра в направлении Корочи сбил 48-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, впоследствии женщина скончалась в больнице.