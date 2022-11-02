Белгородку насторожили люди в защитных халатах в роще Армячий Лог

Белгородка попросила губернатора прокомментировать появление людей в защитных халатах и с ведрами.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка обратилась на прямую линию к губернатору с просьбой прокомментировать появление людей в защитных халатах и с ведрами, которые что-то разбрасывали в роще Армячий Лог. Вячеслав Гладков объяснил, что проводится барьерная дератизация.
- Её выполняет уполномоченный орган администрации города Белгорода в рамках борьбы с грызунами. Надеюсь, что они проводят эту работу качественно, поэтому не переживайте, - объяснил глава региона.
Он также поблагодарил белгородку за бдительность.
- В это время она необходима нам всем, - добавил Вячеслав Гладков.