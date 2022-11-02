Губернатор поделился, что отвез белгородским военнослужащим ПВО вкусняшки

Губернатор поблагодарил военнослужащих ПВО за спасение жизней белгородцев. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира 1 ноября рассказал, что помимо благодарностей привез белгородским ПВОшникам вкусняшки. Так он ответил на вопрос белгородки, которая негодовала, что глава региона поехал к военнослужащим с пустыми руками.

- Вы бы волонтерам дали клич, что к нашим мальчикам едете, вас хотя бы «вкусняшками» загрузили, - написала женщина.

- Грамотки не брал с собой. Привозил благодарности губернатора. С удовольствием вручил их лучшим ПВОшникам страны, которые нас с вами защищают. Неужели вы поверили, что я к нашим парням приехал без вкусняшек? Привез целые пакеты, вручил каждому из них. Кроме этого – рюкзаки с амуницией, с оборудованием, надеюсь, все подошло. Если вы ходите собрать нашим военным какие-то подарки – на следующей неделе собираюсь ехать к пограничникам. Собирайте, приносите в приемную, с удовольствием от вас передам, – пообещал глава региона.