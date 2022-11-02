Роддом в Шебекино Белгородской области могут временно закрыть из-за обстрелов

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Во время прямого эфира 1 ноября белгородка пожаловалась Вячеславу Гладкову на то, что беременных с признаками простуды по-прежнему отправляют в Шебекинскую районную больницу. Женщина обеспокоена тем, что район в последнее время все чаще повергается обстрелам со стороны Украины.

Губернатор в ближайшее время обещал решить этот вопрос и сказал, что соответствующее распоряжение дано министру здравоохранения Андрею Иконникову.

- Действительно, последние три года беременных женщин с признаками простуды отвозят в Шебекинскую ЦРБ. Дал поручение министру здравоохранения, постараемся в течение 2-3 дней просмотреть этот вопрос. Это непростое решение, возможно, будем временно закрывать роддом в Шебекино, - сказал глава региона Вячеслав Гладков.