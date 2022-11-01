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НовостиОбщество1 ноября 2022 14:04

Два студенческих проекта из Белгорода получат гранты в 1 миллион рублей

Договора с юными стартаперами заключат уже в ноябре
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Две белгородские студентки среди 1000 стартаперов, которым выделили финансирование на развитие собственного инновационного проекта. Девушки хорошо показали себя в конкурсе «Студенческий стартап», где были отобраны проекты, ориентированные на создание цифровых, биохимических и производственных технологий.

В число победителей вошли разработки «Адаптивное захватное устройство для работы с криволинейной поверхностью», которую представила студентка Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина Кристина Михайлова и «Системы обнаружения средств индивидуальной мобильности в городской среде» студентки БГТУ им. В.Г. Шухова Анастасии Юнг.