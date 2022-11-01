В Белгородской области скончался пациент с подтвержденным COVID-19

По данным регионального Минздрава, в Белгородской области жертвой коронавируса стал еще один пациент. Это житель Старого Оскола 1946 года рождения. Он проходил лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.

За сутки, по информации оперативного штаба по коронавирусу, в регионе выявлено 90 случаев заболевания. На госпитализации находятся 145 белгородцев. Четверо из них в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

В то же время за сутки 101 человек смог справиться с болезнью.