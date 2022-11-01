На Михшоссе в Белгороде продлили ограничение движения

Участок дороги на Михайловском шоссе останется перекрытым до 30 ноября. фото: телеграм-канал мэрия Белгорода.

В Белгороде продлили ограничение движения транспорта по Михайловскому шоссе. Информация об этом появилась в телеграм-канале городской администрации.

- Перекрыт участок дороги в районе строения № 23 корп. 2. Ограничение будет действовать до 30 ноября 2022 года, - сообщает мэрия.

До этого времени водителям придется выбирать объездные пути. В администрации города приносят участникам дорожного движения извинения за временные неудобства.