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НовостиНа здоровье1 ноября 2022 11:48

Белгородские ученые разработали устройство для предупреждения остановки дыхания во сне

Прекращение дыхания во сне более чем на 10 секунд может иметь для человека роковые последствия
Екатерина ПАПАКИНА
Учены е из Белгорода разработали устройство для предупреждения остановки дыхания во сне.

Учены е из Белгорода разработали устройство для предупреждения остановки дыхания во сне.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день на рынке представлены лишь импортные приспособления, призванные не допустить остановки или нарушения каким-либо образом дыхания во время сна.

Команда ученых медицинского института, студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники и Открытой инжиниринговой школы Белгородского госунивеситета провели сложные исследования. Итогом этой работы стало первое отечественное устройство подобного рода — накануне нашими земляками был получен соответствующий патент.

– Наша разработка включает датчики дыхания, микроконтроллер, модуль Bluetooth для связи с периферийными устройствами, а также вибромотор, который будит спящего в случае задержки дыхания, – поясняет принцип работы изобретения руководитель конструкторского бюро Андрей Алейников.