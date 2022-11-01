В Белгородской области загорелся мусоровоз

Причиной пожара в автомобиле могла стать неисправность. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Пожар случился в понедельник, 31 октября, в городе Старом Осколе. Посреди бела дня загорелся мусоровоз «ЗИЛ-433362». В результате происшествия никто не пострадал. Уже спустя десять минут после поступления сообщения, пожарные ликвидировали возгорание. Огонь успел повредить салон автомобиля.

- Предполагаемая причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧМ России по Белгородской области.

В этот же день на улице Артема в городе Губкине на открытой площадке горел мусор на площади тридцать квадратных метров. В поселке Комсомольский Белгородского района огонь уничтожил сарай.