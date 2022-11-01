В селе под Белгородом во время пожара погибла женщина

Под Белгородом во время пожара в летней кухне погибла женщина. фото: с сайта ГУ МЧС по области.

В понедельник, 31 октября, в 09 часов 38 минут в службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Толоконное Белгородского района. Как выяснилось, загорелась летняя кухня.

На место происшествия направили дежурный караул. Возгорание ликвидировали, но, к несчастью, без жертв не обошлось. Погибла женщина 1971 года рождения. По информации Главного управления МЧС России по Белгородской области, в комнате огонь повредил матрас. Что именно привело к возгоранию в летней кухне, спасателям еще предстоит установить.