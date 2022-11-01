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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 9:03

Полиция задержала засветившегося на видео в пабликах воришку из цветочного магазина

Парень унес корпоративный мобильник и плюшевого мишку
Анастасия Лемешко
За кражу корпоративного мобильника из цветочного магазина белгородцу грозит до двух лет лишения свободы. фото: УМВД России по Белгородской области.

За кражу корпоративного мобильника из цветочного магазина белгородцу грозит до двух лет лишения свободы. фото: УМВД России по Белгородской области.

Видео с воришкой из цветочного магазина опубликовали белгородские телеграм-каналы. На записи отчетливо видно, как мужчина, пользуясь тем, продавец отвлеклась, берет со стола телефон, а также прячет за спиной плюшевого мишку, а затем засовывает его под куртку.

Позже сотрудники торговой точки обратились в полицию по поводу пропажи корпоративного мобильника. Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний мужчина. Судьба медведя неизвестна, а вот похищенный телефон, подозреваемый, по предварительным данным продал за три тысячи рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу. Поход в цветочный магазин может стоить мужчине двух лет свободы.