Полиция задержала засветившегося на видео в пабликах воришку из цветочного магазина

За кражу корпоративного мобильника из цветочного магазина белгородцу грозит до двух лет лишения свободы. фото: УМВД России по Белгородской области.

Видео с воришкой из цветочного магазина опубликовали белгородские телеграм-каналы. На записи отчетливо видно, как мужчина, пользуясь тем, продавец отвлеклась, берет со стола телефон, а также прячет за спиной плюшевого мишку, а затем засовывает его под куртку.

Позже сотрудники торговой точки обратились в полицию по поводу пропажи корпоративного мобильника. Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний мужчина. Судьба медведя неизвестна, а вот похищенный телефон, подозреваемый, по предварительным данным продал за три тысячи рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу. Поход в цветочный магазин может стоить мужчине двух лет свободы.