Эксперты: две трети россиян ездят на автомобилях старше 6 лет

Две трети россиян (63%) ездят на автомобилях старше 6 лет, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек. Из них 33% — респонденты с машинами в возрасте от 7 до 10 лет, 30% — старше 10 лет. Ещё 18% приходится на владельцев авто от 4 до 6 лет и 19% — на авто до 3 лет включительно.

Как правило, автолюбители приобретают уже подержанный автомобиль (68%). Чаще всего так поступали в Хабаровске (86%), Владивостоке и Иркутске (по 82%), Томске и Новокузнецке (по 80%). А вот больше всего новых машин купили в Казани (57%), Набережных Челнах (54%), Тюмени (47%), Ульяновске и Самаре (по 38%).

Четверо из пяти респондентов приобрели авто за наличные. Такой способ покупки особенно популярен в Махачкале (93%), Владивостоке и Хабаровске (по 88%), Липецке (86%). Кредитами активнее всего пользовались в Казани (28%), Набережных Челнах (28%), Тольятти (26%) и Уфе (25%).

Наибольшим спросом пользуются модели отечественного производителя АвтоВАЗ (19%), а также иномарки Toyota (7%), Kia (6%), Ford (6%), Nissan (6%) и Renault (5%). Седаны выбрали 55% опрошенных, универсалы — 17%, хэтчбеки — 12%, внедорожники и кроссоверы — 6%.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Как показал опрос, 79% российских семей владеют одним автомобилем, 15% — двумя, 6% — тремя и более. Тем не менее, ОСАГО понадобится любому автовладельцу».

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«По трети жителей Воронежа (34%) и Липецка (31%) предпочитают покупать новые, ещё не обкатанные автомобили. А вот покупают их на территории Центрально-Черноземного банка чаще единым платежом без помощи кредита. В Липецке так поступают 86% автолюбителей, в Воронеже — 82%. Покупая автомобиль, не стоит забывать о важности страховки. Полис каско позволит сохранить деньги и нервы водителя — в случае повреждения машины страховая возьмёт на себя все расходы на ремонт».