Белгородские студенты получат стипендию губернатора за социальные инициативы

Вячеслав Гладков вручит губернаторскую стипендию активной молодежи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

1 ноября губернатор Белгородской области вручит стипендии молодым людям, которые подали заявки на поддержку реализации своих социальных инициатив. Заявки поступали в министерство по делам молодежи региона. Вячеслав Гладков подчеркнул важность социальных проектов студентов.

- Проекты разные, конечно, в первую очередь, несут социальный характер. Например, проекты, касающиеся помощи детям с ограниченными возможностями, проекты, которые помогают в ранней профориентации молодежи, трудоустройстве. Кстати, таких вопросов у нас очень много от наших молодых людей. Все победители будут получать губернаторскую стипендию, напомню, мы ее увеличили в прошлом году в 2 раза, — отметил глава региона.

Губернаторская стипендия будет выплачиваться 20 победителям на протяжении 2022-2023 учебного года.

- Конечно же, мы продолжаем все делать для того, чтобы нашей молодежи было удобно, комфортно реализовывать все свои таланты, профессионализм, который у них уже, безусловно, есть, на территории Белгородской области, — сказал Вячеслав Гладков.