Азбука потребителя: полезные советы белгородцам от поставщика электроэнергии

Компьютер, интернет и чашечка кофе — решать важные бытовые вопросы становится все проще.

Международный день экономии официально закреплен директивой ООН в 1989 году. По замыслу инициаторов, чтобы провести его в правильном смысле, гражданам необходимо заняться не только вопросами сохранения денег, но и экономией в самом широком смысле: бережному отношению к ресурсам, вещам и окружающему миру, и даже сбережением собственных времени и сил. Последнее – особенно актуально.

Преодолевая расстояние

В наш век высоких технологий множество процессов, требующих ранее нашего личного участия, сегодня происходят при помощи нажатия буквально нескольких клавиш.

К примеру, получение необходимых справок. Читать далее >>>