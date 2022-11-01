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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:18

Небо над Белгородом будет закрыто до 9 ноября

Временное ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России продлила Росавиация
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский аэропорт будет закрыт еще до 9 ноября.

Белгородский аэропорт будет закрыт еще до 9 ноября.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Росавиация продлила временное ограничения на работу Белгородского аэропорта. Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что до 3:45 (по московскому времени) 9 ноября 2022 года продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.