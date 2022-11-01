С 1 ноября откроется движение по мосту через Северский Донец в Белгороде

Капремнт на низовом мосту по Волчанской полностью завершен. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Губернатор Белгородской области в утреннем обращении в соцсетях сообщил, что с 1 ноября открывается движение на низовом мосту через реку Северский Донец на улице Волчанская в Белгороде. Работы шли с апреля 2022 года. Это первый капитальный ремонт моста за все время его эксплуатации.

- Открываем низовой мост через Северский Донец. Проведен капитальный ремонт этого моста. Я очень рад, что нам удалось сделать это большое событие в Белгороде в этом году, - сказал глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, в 2022 году в программу национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Белгородской области было включено шесть мостов, четыре из которых планируется сдать в текущем году..