Выплаты в 100 тысяч рублей оставшимся мобилизованным начислят после ноябрьских праздников

Выплаты мобилизованным поступят до 15 ноября. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков поднял вопрос оперативных выплат мобилизованным белгородцам на оперативном совещании правительства области 31 октября. Глава региона попросил министра социальной защиты и труда Елену Батанову подготовить все документы максимально быстро.

По докладу Батановой, сейчас в обработке 560 заявлений, данные переносят в автоматизированную систему. Речь идет о доборе мобилизованных по необходимым специальностям.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что региональную выплату в 100 тысяч рублей необходимо начать выплачивать сразу же после праздничных выходных 4,5 и 6 ноября. Все денежные средства необходимо перевести до 15 числа.

Напомним, единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена всем мобилизованным и добровольцам. Всего на выплаты белгородцев выделили 350 миллионов рублей.