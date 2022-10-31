Губернатор подтвердил окончание частичной мобилизации в Белгородской области

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову задали вопрос по поводу окончания частичной мобилизации. Глава региона подтвердил, что проводившиеся в рамках нее мероприятия завершены.

- 29-го числа получили телеграмму. Частичная мобилизация завершена, все необходимые команды даны. В рамках данной частичной мобилизации повестки больше никому разносить не будут. Все решения приняты, поэтому не переживайте, - прокомментировал глава региона.

Вместе с тем 1 ноября начинается призыв на срочную службу. Как ранее сообщалось, срочников не будут привлекать к участию в СВО.