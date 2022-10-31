Белгородский «Салют» упустил победу в Подмосковье

«Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (38 очков). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 30 октября, в матче 19-го тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» гостил в Долгопрудном. После обидного домашнего поражения от «Динамо» из Владивостока (0:1) наши парни хотели вернуться на победную тропу, и были близки к этому. Но, увы. На 46-й минуте «Космос» повел в счете – отличился Саркисов. Затем наступил звездный час нашего капитана Дегтева. С интервалом в 11 минут Денис сначала выправил ситуацию (50-я, с игры), а затем вывел «Салют» вперед (61-я, с пенальти). Но довести встречу до победы гости не смогли. На 82-й минуте ничью долгопрудненцам принес Владимиров. Итог – 2:2.

«Салют»: Ковалев, Кудреватый, Ивантеев, Крикуненко, Мастеров (Радостев, 36), Дегтярев, Дудайти, Малахов, Матвевнин (Сошников, 90), Дегтев (Курзенев, 90), Канищев.

После вчерашнего игрового дня «Салют» занимает второе место в подгруппе 2 (38 очков). Лидирует «Калуга» (44). В ТОП-3 также входит саратовский «Сокол» (37). В 20-м туре 5 ноября наши парни сыграют дома с дублем подмосковных «Химок» (седьмое место, 27 очков). Начало игры в 13:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Артем Малахов сохраняет лидерство в паре с Валерием Альшанским из «Космоса». У них по 11 голов. Следом располагаются Иван Хлебородов из «Калуги» и Джамбулат Дулаев из «Химок-М» с девятью мячами.