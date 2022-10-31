Белгородские волейболисты проиграли в Москве

У «Белогорья» наряду с уфимским «Уралом» - по 12. Они делят шестое – седьмое места. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Вчера в рамках 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги «Белогорье» встречалось в Москве с местным «Динамо». Провалив первую партию (17:25), подопечные Бориса Колчина от души выложились в двух следующих. И хотя хозяева отпраздновали победу со счетом 3:0, наши парни как следует помотали им нервы, о чем свидетельствует идентичный счет в двух других сетах - 24:26. Мохамед Аль Хачдади набрал 16 очков. Девять раз отличился Сергей Червяков, восемь баллов у Павла Тетюхина.

- Мы не очень хорошо вошли в игру и допустили много ошибок, - подытожил либеро ВК «Белогорье» Роман Брагин. - В дальнейшем действовали лучше, но во второй партии все решило касание, а в третьей подача на вылет. Тяжело играть, когда соперник подает так здорово, однако если хочешь быть в топе, то нужно справляться с подобным давлением и самим подавать не хуже.

- Довольны, что после провальной первой партии не бросили играть, - отметил старший тренер «львов» Сергей Брусенцев. - Во втором и третьем сете проиграли из-за своих ошибок. Все решили мелочи, в которых динамовцы были немного лучше и удачливее.

После шести туров лидирует питерский «Зенит» (17 очков). У «Факела» из Нового Уренгоя и питерского «Динамо» по 15 баллов. У «Белогорья» наряду с уфимским «Уралом» - по 12. Они делят шестое – седьмое места. Теперь 12 ноября наши парни сыграют на паркете «Белгород-Арены» с новосибирским «Локомотивом».