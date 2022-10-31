Вячеслав Гладков от имени всех белгородцев поблагодарил военнослужащих ПВО

Губернатор поблагодарил военнослужащих ПВО за спасение жизней белгородцев. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с военнослужащими ПВО. Во время прямого эфира, местная жительница попросила главу региона поблагодарить ребят, который защищают город и область от обстрелов.

Вячеслав Гладков отметил, что с радостью выполнил эту просьбу. Наиболее отличившихся бойцов поощрили. Глава региона также выразил им словам признательности за профессионализм и за спасение жизней белгородцев.

- Пожелал бойцам успехов в службе и в выполнении боевых задач на благо нашей великой Родины, - отметил губернатор.

Напомним, недавно жительницы Белгорода также запустили акцию в поддержку ПВО. В социальных сетях опубликовали фото и видео с девушками в тематических толстовках, которые выражают слова признательности нашим военнослужащим.