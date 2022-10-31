Белгородец из-за ревности застрелил жену, а затем покончил с собой

По факту убийства белгородки возбуждено уголовное дело. Фото: "КП" Архив

Трагедия произошла 30 октября в Корочанском районе. По версии следствия, местный житель приехал к кафе и из чувства ревности несколько раз выстрелил в жену, с которой разводился. Мужчина использовал обрез, изготовленный им из гладкоствольного ружья. Одним из выстрелов злоумышленник попал женщине в голову. Его сорокалетняя супруга умерла на месте происшествия. После расправы ревнивый муж уехал домой и покончил с собой.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что у погибшей осталось двое детей. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Это позволит следователям провести комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.