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НовостиОбщество31 октября 2022 14:02

По поручению губернатора в Белгородской области до конца ноября должны закончить дорожные работы

В регионе планируется отремонтировать 735 км автомобильных дорог разного значения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков поручил главам ускорить выполнение планов программы по ремонту дорог.

Вячеслав Гладков поручил главам ускорить выполнение планов программы по ремонту дорог.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области на сегодняшний день из запланированных к ремонту115 км дорог федерального значения уже выполнено 88%. Из 226 км региональных – отремонтировано 95% дорог. В муниципалитетах обновление автомобильных дорог выполнено на 84% от планового объема - 394 км дорог. На выполнение все работ направлено почти 25 млн рублей, с учетом переходящего финансирования.

- Сейчас мы активно работаем с Белгородом, по остальным районам вопросов нет. Риски сможем увидеть только через несколько недель, пока погодные условия позволяют продолжать работу, - доложил на оперативном совещании Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта области.

Вячеслав Гладков поручил главам ускорить выполнение планов программы, а также проверить качество ранее отремонтированных объектов.

- За ноябрь все отстающие районы из данного рейтинга должны обязательно завершить в полном объеме выполнение этих видов работ. Необходимо также проверить качество укладки покрытия. Если выяснится, что качество не соответствует, тогда должны все оперативно переделать, - подчеркнул губернатор.