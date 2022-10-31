По поручению губернатора в Белгородской области до конца ноября должны закончить дорожные работы

Вячеслав Гладков поручил главам ускорить выполнение планов программы по ремонту дорог. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области на сегодняшний день из запланированных к ремонту115 км дорог федерального значения уже выполнено 88%. Из 226 км региональных – отремонтировано 95% дорог. В муниципалитетах обновление автомобильных дорог выполнено на 84% от планового объема - 394 км дорог. На выполнение все работ направлено почти 25 млн рублей, с учетом переходящего финансирования.

- Сейчас мы активно работаем с Белгородом, по остальным районам вопросов нет. Риски сможем увидеть только через несколько недель, пока погодные условия позволяют продолжать работу, - доложил на оперативном совещании Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта области.

Вячеслав Гладков поручил главам ускорить выполнение планов программы, а также проверить качество ранее отремонтированных объектов.

- За ноябрь все отстающие районы из данного рейтинга должны обязательно завершить в полном объеме выполнение этих видов работ. Необходимо также проверить качество укладки покрытия. Если выяснится, что качество не соответствует, тогда должны все оперативно переделать, - подчеркнул губернатор.