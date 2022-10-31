Белгородец инвестировал мошенникам 7 миллионов рублей

Лже-брокеры продолжают зарабатывать на доверчивости белгородцев. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

В полицию Белгорода с заявлением о мошенничестве обратился 58-летний мужчина. Он попался на удочку аферистов, предложивших ему зарегистрироваться на торговой площадке и заработать на инвестициях. Мужчина переводил деньги на счета, которые называли кураторы, но его доход рос лишь в личном кабинете. По факту вывести он ничего не смог и лишился больше 7 миллионов 600 тысяч рублей.

По похожей схеме обманули и 45-летнего жителя Прохоровского района. Злоумышленники убедили его зарегистрироваться на торговой площадке и зарабатывать на курсе криптовалют. В итоге он потерял около четырех миллионов рублей. Мошенники сначала обещали, что подвезут мужчине заработанные им деньги, а потом сообщили, что открыли ему ячейку в банке. Придя за обещанной суммой, он узнал, что стал жертвой обмана.

В итоге мужчины не только лишились денег, но и остались с кредитами. В пресс-службе УМВД области сообщили, что по фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция не советует участвовать в биржевых и инвестиционных проектах тем, кто не обладает специальными знаниями. Проверить торговые площадки можно на сайте Центробанка.