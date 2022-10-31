Ночью 1 ноября в Белгородской области ожидается 3 градуса мороза

Белгородцев ждет холодная ночь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в первый день ноября в Белгородской области ожидаются заморозки. Погода выдастся облачная с прояснениями. Существенных осадков жителям региона не обещают.

Ветер 1 ноября будет дуть северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью в Белгородской области ожидается от -3 до +2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +1…+6 градусов.

В самом Белгороде будет чуть теплее, чем в целом по региону. Ночью синоптики обещают от -1 до +1 градуса. Днем – от +4 до +6 градусов.