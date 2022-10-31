Губернатор раскритиковал белгородскую мэрию за ненадлежащую подготовку укрытий

Гладков: Формализм, к сожалению, приводит к многочисленным жертвам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков во время оперсовещания заявил, что жители Белгорода недовольны темпом подготовки подвалов в качестве укрытий. По словам главы региона, сейчас многие УК разместили на домах информацию о том, что ключ от подвала находится у них в офисе, хотя ключи должны быть у жильцов в каждом подъезде.

- Правильно возмущаются жители Белгорода. Таких обращений много, они поступают ежедневно. Распоряжение о ключах от подвалов было дано три месяца назад. Оно не выполнено, по факту формальный отчет… Формализм, к сожалению, приводит к многочисленным жертвам, поэтому он здесь недопустим, - подчеркнул глава региона. – Вы обязаны «примерять» это на себя, понимать, как в такой ситуации будет действовать ваша семья. А ваша семья – это 400 тысяч населения Белгорода или 44 тысячи населения Шебекино, с учетом маломобильных граждан, - возмутился Гладков.

Губернатор отметил, что мэрия Белгорода слабо контролировала работы по подготовке подвалов для укрытия людей от возможных обстрелов. И призвал обратить внимание на опыт Шебекинского горокруга и Белгородского района. Гладков поручил главам всех муниципальных образований оперативно устранить все имеющиеся недочеты в подготовке укрытий и к следующей неделе доработать навигацию к ним.