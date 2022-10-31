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НовостиОбщество31 октября 2022 13:38

Для подвалов в Белгороде закупили больше 8000 бутылок питьевой воды

Пятилитровки передали управляющим компаниям и ТСЖ
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время оперативного совещания правительства Белгородской области 31 октября первый заместитель мэра областного центра Валентин Демидов сообщил, что в подвалы многоэтажек закупили больше 8000 пятилитровых бутылок с питьевой водой. Баклажки передали управляющим компаниям и ТСЖ. Основную часть бутылок уже развезли по подвалам.

Также для подвальных помещений изготовят 2400 скамеек. В каждой многоэтажке будет установлено по две скамейки. На данный момент рабочие уже сделали 746 лавочек. Еще 1586 будут изготовлены и установлены до конца недели.