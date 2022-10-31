Белгородская парочка устроила поножовщину из-за кота

Кот, из-за которого произошла поножовщина, наблюдал за разборками хозяев с подоконника. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде домашние посиделки закончились поножовщиной. По предварительным данным, 42-летний мужчина во время застолья стал предъявлять сожительнице претензии по поводу пропавшего кота. Слово за слово и началась потасовка. В пылу ссоры 30-летняя женщина схватила со стола нож и ударила им возлюбленного в живот. Как позже выяснилось, пропавший питомец все это время находился на подоконнике и невозмутимо наблюдал за происходящим. Скорую помощь и полицию вызвали соседи, когда обнаружили раненого мужчину в общем коридоре.

Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали женщину. Её застали дома явно подшофе. Проходить медосвидетельствование дама отказалась.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Белгородке грозит до десяти лет лишения свободы.