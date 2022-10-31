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НовостиОбщество31 октября 2022 9:17

Мэр Белгорода Антон Иванов покидает свой пост

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Анастасия Лемешко
Мэр Белгорода переходит на новую работу. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода переходит на новую работу. фото: телеграм-канал Антона Иванова.

В понедельник, 31 октября, стало известно о том, что свой пост покидает мэр Белгорода Антон Иванов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, градоначальник подал заявление в связи с переходом на новую работу. Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Напомним, Антон Иванов возглавил администрацию города в декабре 2021 года. За него проголосовали 28 из 34 депутатов Горсовета. Он сменил на посту Юрия Галдуна, который ушел в отставку по собственному желанию.