Приграничное село Красное Белгородской области вновь попало под обстрел

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красное Шебекинского городского округа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В понедельник, 31 октября, в очередной раз под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Информация об этом появилась в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Напомним, село Красное также подвергалось обстрелу 28 октября. В результате были повреждены ферма, весовая и зернохранилище.

До этого населенный пункт обстреливали 13 октября. После этого были зафиксированы разрушения на территории школы.