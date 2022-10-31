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НовостиПроисшествия31 октября 2022 8:34

Приграничное село Красное Белгородской области вновь попало под обстрел

Как сообщил глава региона, обошлось без пострадавших
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красное Шебекинского городского округа.

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Красное Шебекинского городского округа.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В понедельник, 31 октября, в очередной раз под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Информация об этом появилась в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений. Главой администрации вместе с оперативными службами продолжается подомовой обход территории, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Напомним, село Красное также подвергалось обстрелу 28 октября. В результате были повреждены ферма, весовая и зернохранилище.

До этого населенный пункт обстреливали 13 октября. После этого были зафиксированы разрушения на территории школы.