Впереди у белгородцев короткая рабочая неделя

В этом году праздник выпал на пятницу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцев ждет короткая рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. С 2005 года он является выходным.

В этом году праздник выпал на пятницу. Но впереди еще четыре рабочих дня – 31 октября, 1,2 и 3 ноября. Так что запаситесь терпением.

4 ноября – особенно важный день для всех православных. В эту пятницу отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Это не случайное совпадением. Казанская икона Божией Матери стала покровительницей народного ополчения и его духовным символом.