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НовостиПроисшествия31 октября 2022 10:06

В Белгороде при падении в маршрутке пострадали две юные пассажирки

Обе получили травмы
Анастасия Лемешко
В Белгороде при падении в автобусе пострадали девочки 10-ти и 6-ти лет. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде при падении в автобусе пострадали девочки 10-ти и 6-ти лет. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде пострадали две юные пассажирки маршрутного автобуса. Происшествие случилось в воскресенье, 30 октября, около трех часов дня.

По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса «ЛиАЗ», двигался по улице Костюкова в направлении проспекта Ватутина. В районе дома № 21 он резко затормозил. В результате две девочки десяти и шести лет упали.

- Несовершеннолетние пассажирки получили травмы, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины этого происшествия.