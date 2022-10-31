В Белгороде запустили флешмоб в поддержку ПВО

Очаровательные девушки запустили акцию в поддержку военнослужащих, оберегающий покой жителей Белгорода и области. фото: со страницы Ксении Медведевой.

В социальных сетях недавно появились фото и видео с очаровательными девушками, одетыми в разноцветные футболки с надписью ПВО и изображением сердечка. Так жительницы Белгорода выразили слова признательности российским военнослужащим, которые днем и ночью оберегают жителей города и области.

Как выяснилось, эта идея принадлежит хореографу, руководителю студии «Dance Хаос» Ксении Медведевой. В продаже таких толстовок нет. Девушки делали их на заказ. Впрочем, поддержать акцию может любой желающий.