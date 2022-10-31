Мэр Белгорода прокомментировал ситуацию с выброшенными на свалку цинковыми гробами

Белгородцев возмутили выброшенные на свалку цинковые гробы. телеграм-канал «31-online».

На выходных телеграм-каналы опубликовали обнаруженные на свалке в Белгороде цинковые гробы. Сообщается, что их выбросила ритуальная компания. По информации из соцсетей, родственники похоронили погибших военнослужащих в деревянные гробах. Цинковые ритуальная компания просто выбросила на мусорку.

Мэр города Антон Иванов прокомментировал ситуацию. По его словам, полиция уже ищет сотрудников ритуальной компании.

- Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами? – отметил градоначальник.

Он также отметил, что какое наказание могут понести сотрудники ритуальной компании, решать суду. Вместе с тем мэр заверил, что эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с погибшими солдатами.