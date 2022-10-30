МХК «Белгород» взял реванш у курского «Сокола»

8 – 9 ноября белгородцы сыграют в Нововоронеже с местным «Протоном». Начало матчей в 18:00. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Сегодня,30 октября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине состоялся повторный матч между МХК «Белгород» и курским «Соколом». Встречались две худшие команды восточной конференции: хозяева занимали десятое место, гости – 11-е. Днем ранее куряне выиграли 4:2, так что хозяевам льда было не до смеха. Еще одно поражение от аутсайдера «Востока» болельщики просто бы не поняли. И белгородцы с первого периода взялись за дело. На 11-й минуте цель поразил Владислав Филиппов, на 19-й минуте перевес закрепил Александр Вайнер. После первого перерыва гости периодически начали огрызаться, но им так и не удалось хотя бы временно выправить ситуацию. Хозяева победили 5:2. Филиппов оформил дубль (51-я, 5:2), по разу «Сокол» огорчили Владислав Митюрев (30-я, 3:1) и Эдуард Абрамов (45-я, 4:2).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл» (21 очко). Далее идут «Тамбов» (20) и пензенский «Дизелист» (18). У МХК «Белгород» семь баллов и девятое промежуточное место. Теперь 8 – 9 ноября белгородцы сыграют в Нововоронеже с местным «Протоном». Начало матчей в 18:00.