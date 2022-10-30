114 белгородцев победили ковид 29 октября

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Ивнянского района 1938 года рождения. Она проходила лечение в городской больнице №2 города Белгорода. За это же время 92 человека заболели, а выздоровели – 114.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 161 981 пациент, выздоровели – 158 843, умерли – 2 305. Сейчас из 148-ми госпитализированных шесть человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 28 октября в нашем регионе заболели 95 человек, а выздоровели – 126. А 27 октября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 128 к 101-му.