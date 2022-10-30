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НовостиОбщество30 октября 2022 9:32

В Белгородской области на трети скважин заменят насосное оборудование

Всего в регионе расположено 1800 скважин
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Новые насосы обеспечат жителей качественной водой.

Новые насосы обеспечат жителей качественной водой.

Фото: "КП" Архив

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети сообщил, что в этом году водоканал заменит насосное оборудование почти на трети имеющихся скважин региона.

- Это позволит нам иметь более качественную работу насосов, а значит и более качественное обеспечение жителей Белгородской области водой. По итогам года буду докладывать вам, каким образом выполнена программа в целом, когда мы меняли водопроводы, ставили системы водоочистки и другие виды работ, которые были запланированы в этом году в областном бюджете, - рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор также отметил, что обеспечение водой жителей Белгородской области - одна из наиболее насущных и приоритетных задач. На данный момент в регионе 1800 скважин.