В Белгородской области на трети скважин заменят насосное оборудование

Новые насосы обеспечат жителей качественной водой. Фото: "КП" Архив

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети сообщил, что в этом году водоканал заменит насосное оборудование почти на трети имеющихся скважин региона.

- Это позволит нам иметь более качественную работу насосов, а значит и более качественное обеспечение жителей Белгородской области водой. По итогам года буду докладывать вам, каким образом выполнена программа в целом, когда мы меняли водопроводы, ставили системы водоочистки и другие виды работ, которые были запланированы в этом году в областном бюджете, - рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор также отметил, что обеспечение водой жителей Белгородской области - одна из наиболее насущных и приоритетных задач. На данный момент в регионе 1800 скважин.