В Белгороде в лесу возле «Пикник-парка» появится новый прогулочный маршрут

фото: телеграм-канал Антона Иванова.

Мэр Белгорода Антон Иванов в своем телеграм-канале сообщил, что уже к декабрю этого года в лесном массиве напротив «Пикник-парка» появится новый велопешеходный маршрут.

- Работы уже ведутся. Вчера с подрядчиком встретились на объекте, - написал Иванов.

Общая протяженность прогулочной дороги составит 2,6 километра. Также будет наружное освещение. Антон Иванов также отметил, что архитекторы тщательно продумали маршрут, учли особенности природной зоны и существующей инфраструктуры.