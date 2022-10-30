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НовостиОбщество30 октября 2022 10:04

В Белгородской области можно в электронном вид получить детские справки

С начала сентября выписано уже порядка 700 справок
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Справку об эпидокружении (т.е. отсутствии контактов с инфекционными больными) ребенку теперь можно получить в электронном виде. После фиксации в медицинской информационной системе документ становится доступен медицинскому сотруднику образовательного учреждения. Благодаря этому классный руководитель всегда может оперативно запросить информацию о допуске ребенка к занятиям. С бумажными копиями теперь можно времени не тратить.

В Белгородской области выдали уже порядка 700 электронных справок. Как сообщается на сайте правительства региона, в скором времени справка появится в системе «Виртуальная школа» и будет доступна учителю автоматически, без дополнительного запроса.