1,5 тысячи детей мобилизованных белгородцев получили выплаты за три месяца

фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В Белгородской области семьям призванных на службу в рамках частичной мобилизации будет выплачиваться по 3000 рублей в месяц на питание всем детям, не достигшим 18 лет, а также и учащимся очной формы до 23 лет. Выплата производится единовременно в размере 9000 рублей за октябрь, ноябрь и декабрь. Уже полторы тысячи детей получили начисления.

- Как и договаривались, выплаты производятся сразу за 3 месяца, то есть 9 тысяч рублей поступили семьям. Что нужно делать для того, чтобы получить данную выплату? Нужно обратиться в орган социальной защиты по месту жительства, где вы проживаете, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Также денежная помощь положена при рождении ребенка в семье мобилизованного – после 21 сентября выплачивается 50 тысяч рублей.

- Еще одна мера поддержки наших военнослужащих - 50 тысяч при рождении ребенка. Уже в трех семьях родились дети, и эти деньги уже мы выплатили. Постараемся и дальше выполнять те обязательства, которые на себя приняли, - отметил глава региона.