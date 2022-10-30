В Белгородском районе завершается строительство домов для детей-сирот

Норма предоставления – 33 квадратных метра на человека. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В селе Беловское Белгородского района уже ведутся последние приготовления по благоустройству прилегающей территории. Дома готовят к передаче в муниципальную собственность.

- Уже совсем скоро вручим ребятам ключи от их собственного жилья, - отметил глава района Владимир Перцев.

В Белгородском районе в 2022 году новое жилье получат 25 детей-сирот. Всего же до конца года на территории области запланировано вручить ключи 315 участникам программы. На эти цели выделено 718 млн рублей из областного бюджета, ещё около 16 млн рублей – из федерального.